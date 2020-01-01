Гетманцев: 400 тысяч гривен "под подушкой" амнистируют всем

По словам Данила Гетманцева, суммы в $5-10 тысяч в ближайшем будущем не будут подлежать фискальному контролю.

После принятия изменений в Налоговый кодекс украинцам не нужно будет декларировать наличие у них суммы до 400 тысяч гривен. Об этом в интервью Сегодня заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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“Мы предлагаем 400 тысяч гривен амнистировать даже без подачи декларации. 400 тысяч гривен будет амнистировано абсолютно всем гражданам Украины. Без уплаты налогов с этих денег“, - сказал Гетманцев.

Если вы спрашиваете о деньгах, которые “под подушкой“, это личное решение каждого человека: декларировать или не декларировать, выводить их из тени или не выводить их из тени. Хочет – выводит, не хочет – не выводит. Если он считает, что сможет ими пользоваться без ограничений в будущем – пожалуйста, пусть они и дальше лежат под подушкой. 5-10 тысяч долларов – я не думаю, что это те суммы, которые будут подлежать в будущем какому-то фискальному контролю.

При этом, по словам главы профильного комитета, в будущем украинцы все же будут вынуждены декларировать свои сбережения.

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“Весь мир идет к прозрачности. И мы с вами никуда от этого не денемся. Мы все равно будем вынуждены идти к прозрачности вместе со всем миром. И вопрос “Откуда деньги?“ не в этом году, может быть, даже не в следующем году, но через несколько лет вполне может быть задан. А через несколько лет амнистии уже никто проводить не будет“, - подытожил Гетманцев.

Напомним, что Изменения в Налоговый кодекс доработают с учетом пожеланий бизнеса.