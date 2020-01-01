Председатель "ВО "Батькивщина" задекларировала за 2019 год 1,155 млн гривен доходов.

Без авто и в арендованном жилье: Тимошенко показала декларацию depositphotos.com

Народный депутат Украины, лидер фракции “Батькивщина“ Юлия Тимошенко в 2019 году получила 618,3 тыс. гривен заработной платы и 461 тыс. гривен - на выполнение депутатских полномочий. Об этом свидетельствуют данные из декларации Тимошенко за 2019 год.

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Согласно документу, лидер “Батькивщины“ имеет 729,5 тыс. гривен на банковских счетах и еще 290 тыс. гривен наличными. Кроме того, 76,1 тыс. гривен она получила в качестве процентов от вклада в Ощадбанке.

В 2019 году Тимошенко также получила право требования 5,5 млн долларов “компенсации за политические преследования“. Однако эти деньги ей выплатят уже в 2020 году.

Согласно декларации, у лидера “Батькивщины“ нет собственного транспорта и недвижимости, а живет она в арендованом доме.

При этом Тимошенко задекларировала ряд ювелирных изделий - сережек, колец, подвесок таких брендов как Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier и Chopard.

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Тем временем муж Тимошенко Александр обновил свой автопарк. Он продал за 2,24 млн гривен Mercedes-Benz 2017 года выпуска и приобрел Land Cruiser и Audi А8 2018 и 2016 года выпуска соответственно.

В 2019 году Александр Тимошенко заработал 4,9 млн гривен в частном секторе. Согласно декларации, он располагает 771,4 тыс. гривен, 196 тыс. евро и 420,8 тыс. долларов.

Напомним, что Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларации.