Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" получил 76 млн 750 тыс. гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Два Lexus и три дома в Киеве: декларация Вадима Рабиновича flickr.com/

Сопредседатель партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“, народный депутат Вадим Рабинович в 2019 году получил 392,7 тыс. гривен зарплаты на основном месте работы. Об этом свидетельствуют данные из декларации Рабиновича, опубликованные на сайте НАПК.

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В то же время нардеп получил 76 млн 750 тыс. гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также 84,1 тыс. гривен в качестве процентов. На банковских счетах у Рабиновича значится 76 млн 841 тыс. гривен, 5,4 тыс. евро и 29,1 тыс. долларов. Также нардеп имеет 28 тыс. долларов и 7,5 тыс. евро наличными.

Кроме того, оппозиционер задекларировал корпоративные права на ООО “Ньюс Нетворк“ и ООО “Медиа Строй“. Рабинович владеет автомобилем марки Lexus 2011 года выпуска.

Между тем жена нардепа Ирина Рабинович в 2019 году заработала 77,6 тыс. гривен и получила 595 гривен процентов по вкладу. На банковских счетах у нее 269,2 тыс. гривен, Согласно декларации, в 2019 году Ирина Рабинович одолжила 13 млн 62,5 тыс. гривен третьим лицам.

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У супруги депутата два автомобиля Lexus 2005 и 2008 года выпуска и один Toyota Land Cruiser 2019 года выпуска. Кроме того, Ирина Рабинович имеет два водных средства.

Из недвижимости у семьи Рабинович - три жилых дома в Киеве, три земельных участка, дачный дом и квартира. Кроме того, у членов семьи есть корпоративные права на ООО “Джуиш Медиа“ и ООО “Медиа Строй“.

Напомним, что в НАПК рассказали об ответственности за “ошибки“ в декларации.