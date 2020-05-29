Среди мировых лидеров по уровню средней заработной платы - Норвегия, Германия и США.

"Почувствуйте разницу": Средняя зарплата в Украине и других странах depositphotos.com

В Украине по состоянию на март 2020 года средняя заработная плата составляла 11,4 тысячи гривен. Это примерно 424 доллара, пишет “Слово и дело“. Издание сравнило уровень средней зарплаты в Украине и других странах за 2019-2020 годы.

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Наивысшая средняя зарплата - в Норвегии. Она составляет 4 тысячи 761 доллар. В то же время эта страна входит в десятку самых дорогих в мире. По состоянию на прошлый год больше всего получали норвежцы, работающие горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой сферах.

Средняя зарплата в Германии составляет 4 тысячи 442 доллара. Там больше всех платят менеджерам высшего звена, работникам авиации, сотрудникам банков и страховых компаний, а также врачам.

Почувствуйте разницу: Средняя зарплата в Украине и других странах Слово и дело

Жители США в среднем зарабатывают немногим более 4 тысяч долларов. Наивысшие оклады - врачей, адвокатов, инженеров и программистов.

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Средняя зарплата в пределах трех тысяч долларов - в Финляндии, Ирландии, Франции, Израиле, Канаде и Южной Корее.

В то же время среди стран, где средняя зарплата меньше, чем в Украине, - Грузия (420 долларов), Азербайджан (419 долларов), Монголия (416 долларов), Армения (397 долларов), Мексика (380 долларов), Киргизстан (258 долларов) и Таджикистан (139 долларов).

Напомним, что в Украине могут пересчитать прожиточный минимум.