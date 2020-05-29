Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Почувствуйте разницу": Средняя зарплата в Украине и других странах

Комментариев: 0
Среди мировых лидеров по уровню средней заработной платы - Норвегия, Германия и США.
"Почувствуйте разницу": Средняя зарплата в Украине и других странах
"Почувствуйте разницу": Средняя зарплата в Украине и других странах
depositphotos.com

В Украине по состоянию на март 2020 года средняя заработная плата составляла 11,4 тысячи гривен. Это примерно 424 доллара, пишет “Слово и дело“. Издание сравнило уровень средней зарплаты в Украине и других странах за 2019-2020 годы.

Читай также: Половина нардепов, получивших компенсацию за жилье, - миллионеры

Наивысшая средняя зарплата - в Норвегии. Она составляет 4 тысячи 761 доллар. В то же время эта страна входит в десятку самых дорогих в мире. По состоянию на прошлый год больше всего получали норвежцы, работающие  горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой сферах.

Средняя зарплата в Германии составляет 4 тысячи 442 доллара. Там больше всех платят менеджерам высшего звена, работникам авиации, сотрудникам банков и страховых компаний, а также врачам.

Почувствуйте разницу: Средняя зарплата в Украине и других странах
Почувствуйте разницу: Средняя зарплата в Украине и других странах
Слово и дело

Жители США в среднем зарабатывают немногим более 4 тысяч долларов. Наивысшие оклады - врачей, адвокатов, инженеров и программистов.

Читай также: Глава офиса Зеленского заработал 256 тысяч за год

Средняя зарплата в пределах трех тысяч долларов - в Финляндии, Ирландии, Франции, Израиле, Канаде и Южной Корее.

В то же время среди стран, где средняя зарплата меньше, чем в Украине, - Грузия (420 долларов), Азербайджан (419 долларов), Монголия (416 долларов), Армения (397 долларов), Мексика (380 долларов), Киргизстан (258 долларов) и Таджикистан (139 долларов).

Напомним, что в Украине могут пересчитать прожиточный минимум.

Поделись:
Теги: средняя зарплата, заработок, социальные стандарты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь