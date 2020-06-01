Греция возместит затраты туристам, заболевшим COVID-19

Прибывающие из стран, где был зафиксирован высокий уровень заражения коронавирусом, будут сдавать обязательный тест.

Греция будет возмещать стоимость проживания иностранным туристам, которые заболеют коронавирусом во время карантина. Об этом заявил пресс-секретарь греческого правительства Стелиос Петсас, сообщает Европейская правда.

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Он также отметил, что прибывающие в Грецию из европейских стран, где был зафиксирован высокий уровень заражения COVID-19, будут сдавать обязательный тест.

Среди остальных туристов будут проводиться случайные проверки.

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Как известно, накануне в Греции начался новый этап ослабления карантина. В частности, разрешено открытие отелей, бассейнов, полей для гольфа, массажных и тату-салонов.

Напомним, что в Греции назвали дату начала туристического сезона.