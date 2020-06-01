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Греция возместит затраты туристам, заболевшим COVID-19

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Прибывающие из стран, где был зафиксирован высокий уровень заражения коронавирусом, будут сдавать обязательный тест.
Греция возместит затраты туристам, заболевшим COVID-19
Греция возместит затраты туристам, заболевшим COVID-19
depositphotos.com

Греция будет возмещать стоимость проживания иностранным туристам, которые заболеют коронавирусом во время карантина. Об этом заявил пресс-секретарь греческого правительства Стелиос Петсас, сообщает Европейская правда.

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Он также отметил, что прибывающие в Грецию из европейских стран, где был зафиксирован высокий уровень заражения COVID-19, будут сдавать обязательный тест.

Среди остальных туристов будут проводиться случайные проверки.

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Как известно, накануне в Греции начался новый этап ослабления карантина. В частности, разрешено открытие отелей, бассейнов, полей для гольфа, массажных и тату-салонов.

Напомним, что в Греции назвали дату начала туристического сезона.

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Теги: Греция, COVID-19, карантин, туристы, стоимость проживания
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