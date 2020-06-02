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Газ для потребителей без счетчиков может подорожать: Подробности

Комментариев: 1
В Минэкоэнерго рассматривают вопрос увеличения нормы потребления газа для людей, у которых нет счетчиков.
Газ для потребителей без счетчиков может подорожать
Газ для потребителей без счетчиков может подорожать
depositphotos.com

Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассматривает возможность повышения норм потребления газа для абонентов без счетчиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник и.о. руководителя ведомства Александр Трохимец.

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В то же время, по его словам, окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

“Увидел в СМИ “новость“, что Минэкоэнерго поднимает нормы потребления газа для людей, у которых нет счетчиков. На правах инсайда скажу, что вопрос норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства. Но решения о поднятии на сегодня нет“, - написал Трохимец.

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По его словам, этот вопрос сначала будет обсуждаться на уровне Экспертного совета и детально изучен. После этого министерству и исполняющей обязанности его руководителя Ольге Буславец будут предоставлены дальнейшие рекомендации.

Напомним, что глава общественного в НКРЭКУ заявили, что новые платежки за газ являются абсолютно законно рассчитанными.

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Теги: газ, счетчики, Минэнерго, тарифы, потребление газа
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Комментариев (1)
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ГyнВсемогущий    02.06.2020, 12:58
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ГyнВсемогущий
Если Кабмин этот беспредел узаконит,то он должен сразу уйти в отставку полным составом.яИ вообще нужно так делать:повысил Кабмин тарифы-в отставку.Это банальная профессиональная непригодность.А таких"работников"нужно сразу увольнять.
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