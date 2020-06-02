Миллионы наличными, оффшор и дорогие часы: декларация Давида Арахамии

Глава фракции "Слуга народа" за 2019 год на основном месте работы получил 157 тысяч гривен.

Глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в 2019 году, работая народным депутатом, получил 157 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные декларации нардепа, размещенной на сайте НАПК.

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Также, согласно документу, доход Арахамии от занятия предпринимательской деятельностью составил 4,7 миллиона гривен. Также он получил 3,3 миллиона дохода от отчуждения недвижимого имущества и 870 тысяч дохода от отчуждения движимого имущества. Еще 18 тысяч 150 гривен Арахамия получил от предоставления имущества в аренду.

На банковских счетах у главы фракции “Слуга народа“ - более 25 тысяч долларов и более 280 тысяч гривен. Арахамия имеет 650 тысяч долларов и 100 тысяч евро наличными. В совместной собственности с женой депутат располагает 250 тысячами долларов, 100 тысячами евро и 8 миллионами гривен наличными.

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Сама жена Давида Арахамии, Виктория, в 2019 году получила больше 1,2 миллионов гривен от продажи движимого имущества, больше 2,5 тысяч социальной помощи при рождении ребенка, 24 тысячи выплат социального фонда и больше 90 тысяч гривен доходов от предоставления имущества в аренду.

Нардеп задекларировал 4 земельных участка в Киевской области общей площадью 1186 квадратных метров, дачный дом на 295 “квадрата“ и квартиру в Киеве площадью 70,5 квадратных метров.

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Также в декларации Арахамия указал наличие авто Mercedes-Benz 2016 года производства, которое принадлежит его супруге. На его супругу также записаны 100% акций компании Global Bay Venture Limited, зарегистрированной на Сейшельские островах.

Арахамия задекларировал 4 экземпляра наручных часов марок Breguet, Rolex, Breitling и Ulisse Nardin. Жена же владеет ювелирными изделиями брендов Cartier, Bvlgari, Chopard, а также наручными часами Rolex и Cartier.

Напомним, что в НАПК рассказали об ответственности за “ошибки“ в декларации.