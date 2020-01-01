Первые результаты видеофиксации: нарушений ПДД стало меньше на 40%

По словам Антона Геращенко, вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, снизилась.

На второй день работы в Украине видеофиксации нарушений правил дорожного движения их количество уменьшилось приблизительно на 40%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его информации, в понедельник за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17 тысяч 477 случаев превышения скоростного режима. А во вторник, на второй день работы системы, за те же 9 часов было зафиксировано 10 тысяч 469 нарушений.

“Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды. Это означает, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась“, - написал Геращенко.

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Напомним, что с 1 июня установленные камеры будут фиксировать только факт превышения скорости. В течение года планируется, что фиксировать камеры будут также проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение правил стоянки и парковки.