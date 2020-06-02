Празднование юбилея обошлось Юрию Луценко в 150 тыс. грн: Декларация

За 2019 год Юрий Луценко, будучи генеральным прокурором, заработал почти миллион гривен.

Празднование 55-летнего юбилея обошлось бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко в 150 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные декларации Луценко за 2019 год, опубликованные на сайте НАПК.

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Так, в разделе “расходы“ экс-генпрокурор указал две оплаты услуг (69 тысяч 735 гривен и 80 тысяч 265 гривен) для “организации торжественного мероприятия“, осуществленные 19 декабря 2019 года.

Согласно декларации, за 2019 год Юрий Луценко, будучи генеральным прокурором, заработал чуть более 989 тысяч гривен. Еще почти 88 тысяч гривен он получил как проценты от вклада в банке.

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На банковских счетах Луценко держит 830 тысяч гривен, почти 3 тысячи евро, почти 11 тысяч долларов и почти 1,3 тысячи фунтов. Также бывший генпрокурор задекларировал 63 тысячи гривен наличными.

Напомним, что Юрий Луценко отметил свое 55-летие в итальянском ресторане, который принадлежит фигуранту расследования НАБУ и САП столичному бизнесмену Михаилу Бейлину, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина.