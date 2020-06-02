Коллекция монет, итальянская мебель и селянские вилы: Декларация Олега Ляшко

В 2019 году главный украинский радикал, еще будучи нардепом, заработал 362,4 тысячи гривен.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в 2019 году, будучи народным депутатом, заработал 362,4 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют данные декларации экс-нардепа, опубликованные на сайте НАПК.

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Также, согласно документу, в 2019 году Ляшко получил 2,37 миллионов гривен как проценты с банковских вкладов. Еще 14,8 миллиона гривен экс-нардепу принесло отчуждение недвижимости.

На банковских счетах у Олега Ляшко - более 16 миллионов гривен и более 4 миллионов долларов. Еще 670 тысяч гривен, 65 тысяч евро и 69 тысяч долларов экс-депутат держит наличными.

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Ляшко задекларировал два автомобиля Toyota Land Cruiser 2004 и 2017 годов выпуска. Кроме того, бывший нардеп указал в декларации коллекцию монет, несколько наручных часов, итальянскую мебель, а также вилы селянские,

Напомним, что Олег Ляшко во второй раз стал отцом.