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Коллекция монет, итальянская мебель и селянские вилы: Декларация Олега Ляшко

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В 2019 году главный украинский радикал, еще будучи нардепом, заработал 362,4 тысячи гривен.
Коллекция монет, итальянская мебель и селянские вилы: Декларация Олега Ляшко
Коллекция монет, итальянская мебель и селянские вилы: Декларация Олега Ляшко
Олег Ляшко/Facebook/Instagram

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в 2019 году, будучи народным депутатом, заработал 362,4 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют данные декларации экс-нардепа, опубликованные на сайте НАПК.

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Также, согласно документу, в 2019 году Ляшко получил 2,37 миллионов гривен как проценты с банковских вкладов. Еще 14,8 миллиона гривен экс-нардепу принесло  отчуждение недвижимости.

На банковских счетах у Олега Ляшко - более 16 миллионов гривен и более 4 миллионов долларов. Еще 670 тысяч гривен, 65 тысяч евро и 69 тысяч долларов экс-депутат держит наличными.

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Ляшко задекларировал два автомобиля Toyota Land Cruiser 2004 и 2017 годов выпуска. Кроме того, бывший нардеп указал в декларации коллекцию монет, несколько наручных часов, итальянскую мебель, а также вилы селянские,

Напомним, что Олег Ляшко во второй раз стал отцом.

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Теги: Олег Ляшко, декларации, доходы, расходы, имущество
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Глод    02.06.2020, 18:06
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Глод
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