Лазебная имеет квартиру в России: Декларация главы минсоцполитики

В 2019 году Марина Лазебная заработала 481,5 тысяч гривен, занимаясь предпринимательством.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная имеет квартиру в Российской федерации. Об этом свидетельствуют данные ее декларации за 2019 год, опубликованные на сайте НАПК.

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Согласно документу, Лазебная приобрела в РФ квартиру площадью 31,7 квадратных метра в 2009 году. Другой информации об этом объекте не указывается.

В то же время в совместной собственности с мужем у Лазебной - квартиры в Киеве и Песковке Киевской области.

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Члены семьи Лазебной владеют автомобилями Audi Q7 и Lexus RX 200T, общая стоимость которых, согласно декларации, составляет более 4 млн грн.

За 2019 год Лазебная задекларировала доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 481 тысяча 480 грн.

Напомним, что половина нардепов, получивших компенсацию за жилье, - миллионеры.