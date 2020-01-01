Лазебная имеет квартиру в России: Декларация главы Минсоцполитики
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная имеет квартиру в Российской федерации. Об этом свидетельствуют данные ее декларации за 2019 год, опубликованные на сайте НАПК.
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Согласно документу, Лазебная приобрела в РФ квартиру площадью 31,7 квадратных метра в 2009 году. Другой информации об этом объекте не указывается.
В то же время в совместной собственности с мужем у Лазебной - квартиры в Киеве и Песковке Киевской области.
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Члены семьи Лазебной владеют автомобилями Audi Q7 и Lexus RX 200T, общая стоимость которых, согласно декларации, составляет более 4 млн грн.
За 2019 год Лазебная задекларировала доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 481 тысяча 480 грн.
Напомним, что половина нардепов, получивших компенсацию за жилье, - миллионеры.
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