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У нардепа Гончаренко нет ни авто, ни драгоценностей: Декларация

Комментариев: 2
В 2020 году один из лидеров "Европейской солидарности" заработал меньше миллиона гривен.
У нардепа Гончаренко нет ни авто, ни драгоценностей: Декларация
У нардепа Гончаренко нет ни авто, ни драгоценностей: Декларация
facebook.com/oleksiihoncharenko

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в 2020 году заработал 458,8 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованные на сайте НАПК.

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Согласно документу, еще 28,5 тысяч гривен Гончаренко получил в качестве процентов по банковскому вкладу.

А вот жена нардепа Ольга Гончаренко, занимаясь предпринимательской деятельностью, за 2020 год заработала 4 миллиона 983 тысячи гривен. Также в декларации указано, что она держит 1 миллион гривен и 445 тысяч долларов наличными. В то же время у ее мужа “на руках“ - только 49 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

При этом Алексей Гончаренко имеет около 28 тысяч гривен, чуть больше 15 тысяч евро и 41,5 тысяч долларов.на банковских счетах 

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Алексей и Ольга Гончаренко имеют по одной квартире в Одессе, еще одна квартира - в Николаеве - является их совместной собственностью. Живет нардеп в Киеве в арендованной квартире.

Ни одного транспортного средства ни у Гончаренко, ни у членов его семьи, согласно декларации, нет. Не обладают они также прочим ценным имуществом.

Напомним, что в НАПК рассказали об ответственности за “ошибки“ в декларации.

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Теги: Алексей Гончаренко, нардепы, декларации, имущество, доход
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.06.2020, 11:22
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гость
Лживый приспособленец.
гость  (аноним)  03.06.2020, 10:49
Оценка:  0
гость
губки такие а не насосал
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