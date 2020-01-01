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В мае украинцам выдали "теплых кредитов" на треть миллиарда гривен

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В тройку регионов-лидеров по объему полученных кредитов вошли Днепропетровская, Киевская и Сумская области.
В мае украинцам выдали "теплых кредитов" на треть миллиарда гривен
В мае украинцам выдали "теплых кредитов" на треть миллиарда гривен
Госэнергоэффективности

В мае 2020 года банки выдали более 330 миллионов гривен “теплых кредитов“ для населения и ОСМД на энергоэффективные цели. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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Согласно сообщению, наибольшую сумму средств - 222 миллиона гривен - привлекли украинские семьи, проживающие в частных домах. 

В мае украинцам выдали
В мае украинцам выдали "теплых кредитов" на треть миллиарда гривен
Госэнергоэффективности

Объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы получили более 100 миллионов гривен. Еще 4,5 миллиона гривен выдали домохозяйствам на установку котлов.

“Всего с начала действия программы в апреле этого года почти 46 тысяч семей привлекли около 400 миллионов гривен “теплых кредитов“, - сообщают в ведомстве.

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По информации Госэнергоэффективности, в тройку регионов-лидеров по объему полученных кредитов вошли Днепропетровская (45 миллионов гривен), Киевская (40 миллионов гривен) и Сумская области (15 миллионов гривен).

Напомним, что по состоянию на 14 мая украинцы получили 130 миллионов гривен “теплых кредитов“.

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Теги: госэнергоэффективности, теплые кредиты, ОСМД, котел, энергосбережение
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