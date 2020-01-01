Нацбанк утвердил правила QR-кодов для кредитных переводов

Использование QR-кодов повысит скорость расчетов и снизит операционные риски.

НБУ утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для расчетов при кредитных переводах. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Согласно сообщению, цель этого решения - предоставить рынку унифицированный инструмент для повышения удобства расчетов. По мнению регулятора, это сможет решить проблему совместимости различных инфраструктур участников рынка.

“Участники рынка и сейчас используют QR-коды, но создают их по собственным правилам. Наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов позволит повысить скорость расчетов и снизить операционные риски“, - говорится в сообщении.

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В НБУ также отметили, что использование QR-кода для осуществления кредитных переводов будет способствовать автоматизации бизнес-процессов и как результат - росту объемов безналичных расчетов. При этом в Нацбанке уточнили, что формирование и использование QR-кодов не является обязательным.

Напомним, что в НБУ назвали объем частных денежных переводов с начала года.