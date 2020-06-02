Опубликованы доходы всех членов Кабмина за 2019 год (Инфографика)

Самым бедным членом в нынешнем составе Кабмина оказался министр финансов.

Самым богатым членом нынешнего Кабинета министров Украины является вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает издание “Слово и дело“ на основании данных деклараций членов правительства за 2019 год.

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Так, доходы нынешнего вице-премьера составили 63,8 млн грн. Из них 19,6 млн грн составила зарплата. 367,5 тыс грн Резников получил, работая по совместительству. Почти 30 тыс грн составили страховые выплаты, около 1,5 млн грн - гонорары. Кроме того, Резников хранит 300 тыс евро наличными.

Состояние министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко составило 53,4 млн грн. В прошлом году он получил 13,7 млн грн зарплаты, больше 75 тыс грн процентов по банковским вкладам и 1,7 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества. Остальные ресурсы Петрашко держит наличными и на банковских счетах.

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Немного больше 20 млн грн составил личный доход министра развития общин и территорий Алексея Чернышова и главы МОЗ Максима Степанова. Доход министра внутренних дел Арсена Авакова за 2019 год - 14,9 млн грн.

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Личный доход премьер-министра Дениса Шмыгаля за прошлый год составил 7,6 млн грн. Он получил 2,2 млн грн зарплаты на Бурштынской ТЭС, почти 230 тыс грн, работая в Ивано-Франковской обладминистрации и еще 925,5 тыс. грн зарплаты по совместительству. Также у Шмыгаля есть 155 тыс долл наличными и на банковских счетах.

Самый низкий доход среди членов Кабмина на 2019 год - у министра финансов Сергея Марченко. Он составил 300 тыс грн, полученных в качестве зарплаты и пенсии.

Напомним, что половина нардепов, получивших компенсацию за жилье, - миллионеры.