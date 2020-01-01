Долги за отопление и горячую воду сократились почти на 2 миллиарда гривен.

В Кабмине рассказали, как карантин повлиял на оплату "коммуналки" depositphotos.com

За первые четыре месяца 2020 года, невзирая на карантинные ограничения и массовые увольнения, украинцы оплатили коммунальные счета на 99,7 процента. Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталия Хоцянивская, сообщает Первый деловой.

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По словам чиновницы, карантинные меры не повлияли на уровень оплаты гражданами коммунальных услуг.

“Напротив, уровень расчетов повысился, если сравнивать с прошлым годом. Лучше всего справились с оплатой “коммуналки“ в Винницкой, Сумской и Черкасской областях“, - уточнила замминистра.

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Также, по ее словам, долги за отопление и горячее водоснабжение за первые четыре месяца 2020 года сократились почти на 2 миллиарда гривен.

Напомним, что в Минрегионе разъяснили, как украинцы могут меньше платить за “коммуналку“.