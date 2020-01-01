Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз будет продавать газ населению через банки и Укрпочту

Комментариев: 0
В компании готовятся к открытию с 1 июля розничного рынка газа.
Нафтогаз будет продавать газ населению через банки и Укрпочту
Нафтогаз будет продавать газ населению через банки и Укрпочту
flickr.com

НАК “Нафтогаз Украины“ договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава ООО “Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины“ Максим Рабинович.

Читай также: В Украине рекордно снизили цену на газ в марте

По его словам, договоренность состоялась в рамках запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка газа для населения.

“У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором. Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями. Это новый подход для Украины“, - сказал Рабинович.

Он также сообщил, что Нафтогаз пока не планирует открывать центры обслуживания клиентов в стандартном формате, а будет работать через агентские сети.

Читай также: В Украине создают нефтегазовый хаб

“Это крупные банковские сети, крупные почтовые сети, это те розничные точки, которые уже имеют определенный трафик клиентов. И клиенту будет удобно, например, когда он пойдет решать банковские вопросы, забрать посылку или отправить письмо - заодно выбрать выгодный тариф на газ“, - уточнил Рабинович.

Напомним, что цена на газ в апреле снизилась на 15%.

Поделись:
Теги: Нафтогаз, рынок газа, население, банки, Укрпочта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь