В компании готовятся к открытию с 1 июля розничного рынка газа.

Нафтогаз будет продавать газ населению через банки и Укрпочту flickr.com

НАК “Нафтогаз Украины“ договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава ООО “Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины“ Максим Рабинович.

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По его словам, договоренность состоялась в рамках запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка газа для населения.

“У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором. Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями. Это новый подход для Украины“, - сказал Рабинович.

Он также сообщил, что Нафтогаз пока не планирует открывать центры обслуживания клиентов в стандартном формате, а будет работать через агентские сети.

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“Это крупные банковские сети, крупные почтовые сети, это те розничные точки, которые уже имеют определенный трафик клиентов. И клиенту будет удобно, например, когда он пойдет решать банковские вопросы, забрать посылку или отправить письмо - заодно выбрать выгодный тариф на газ“, - уточнил Рабинович.

Напомним, что цена на газ в апреле снизилась на 15%.