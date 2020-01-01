В работе ПриватБанка произошел сбой: Подробности

Проблемы возникли с авторизацией в Приват24 и звонками в контакт-центр банка.

В сетевом оборудовании государственного “ПриватБанка“ произошел сбой. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

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“В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования ПриватБанк сообщил клиентам о временных неудобствах, связанных с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт-центр банка“, - говорится в сообщении.

В финучреждении пообещали, что последствия аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа.

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Там также сообщили, что процессинг “ПриватБанка“, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете не прекращала работу.

Напомним, что 23 апреля в работе Приват24 также произошел сбой. Тогда временные проблемы возникли в работе некоторых сервисов. В банке рекомендовали использовать веб-версию Приват24 в случае необходимости проведения операции.