Долги по микрокредитам с начала карантина увеличились на 50% - эксперт

После "кредитных каникул", которые отменяли штрафы за просрочку и пеню, у части клиентов появилась привычка - не платить вовремя.

Долги по микрокредитам с начала карантина увеличились на 50% depositphotos.com

Украинские микрофинансовые организации вернутся на докризисные позиции не ранее, чем через 1,5-2 года. Об этом сказал директор компании ШвидкоГроші Александр Холод, сообщает УНИАН.

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По его словам, это касается и качества клиентов, которые пользуются услугами быстрых займов. Так, за время карантина количество просроченных кредитов выросло на 50%.

По словам эксперта, чтобы избежать накопления долгов, некоторые МФО на период карантина остановили кредитование. Некоторые работали, но потерпели большие убытки и сейчас думают, что делать с просроченными долгами.

Как сказал Холод, после “кредитных каникул“, которые отменяли штрафы за просрочку и пеню, у части клиентов появилась привычка - не платить вовремя.

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“Такое явление приводит к кризису доверия и нарушению основ экономических отношений. Сложившаяся ситуация четко делит заемщиков на две группы - тех, кто стал чаще позволять себе просрочку, и тех, кто, несмотря на обстоятельства, все равно считает своим долгом вовремя вернуть одолженное“, - рассказал эксперт.

Напомним, что Кабмин одобрил выдачу банками кредитов бизнесу под госгарантии.