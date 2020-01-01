Помощь по безработице смогут получать ФЛП, не имеющие наемных работников

Оформить социальную выплату смогут предприниматели, платившие единый социальный взнос.

Помощь по частичной безработице на период карантина теперь может выплачиваться ФЛП, не имеющим наемных работников, но платившим ЕСВ. Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

Читай также: В Минсоцполитики рассказали, как будут помогать вернувшимся заробитчанам

Согласно сообщению, оформить социальную помощь такие ФЛП могут в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности.

“Помощь устанавливается за каждый час сокращение деятельности и из расчета 2/3 от базы начисления ЕСВ, но не более минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц. Помощь предоставляется на период приостановления/сокращение деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина“, - говорится в сообщении.

В центре занятости также уточнили, что налог на доходы физических лиц и военный сбор с такой помощи не уплачивается.

Читай также: Зеленский подписал закон о налоговых льготах для медиков и бизнеса

Кроме того, в ведомстве сообщили, что по состоянию на 5 июня уже принято 10 тысяч 862 положительных решения о предоставлении помощи для покрытия расходов на заработную плату 110 тысячам 202 работникам.

Напомним, что Соцстрах описал процедуру компенсации зарплат из-за коронавируса.