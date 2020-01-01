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В МВД рассказали, как будут бороться со злостными нарушителями ПДД

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Системных нарушителей могут заставить пересдавать экзамены по ПДД и вождению.
В МВД рассказали, как будут бороться с системными нарушителями ПДД
В МВД рассказали, как будут бороться с системными нарушителями ПДД
facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Министерство внутренних дел планирует отправлять системных нарушителей правил дорожного движения на переобучение. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, сообщает РБК-Украина.

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По словам представителя МВД, в ведомстве планирует ввести пересдачу водителями-нарушителями экзаменов по правилам дорожного движения и вождению.

“На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения“, - сообщил Мартыненко.

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В то же время он отметил, что на данный момент такая инициатива остается только идеей, однако при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь.

“Мы сейчас это пока только рассматриваем, но если у нас не будет уменьшаться количество нарушителей из-за видеофиксации, то мы перейдем к практическому применению этого“, - уточнил советник министра внутренних дел.

Напомним, что штрафы за нарушение ПДД теперь можно проверить в телефоне.

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Теги: ПДД, видеофиксация, нарушители, МВД, штрафы
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