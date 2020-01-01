В горах США найден клад стоимостью $1 млн

Коллекционер спрятал сокровища, чтобы побудить людей к исследованию природы и дать надежду пострадавшим от финансового кризиса 2008 года.

В Скалистых горах в Соединенных Штатах Америки найден клад стоимостью $1 млн. По информации западных СМИ, драгоценности в 2010 году спрятал коллекционер предметов искусства и антиквариата, ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн.

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Клад представляет собой бронзовый сундук, наполненный золотом, драгоценными камнями, ювелирными изделиями и другими ценными артефактами. Факт находки местным СМИ подтвердил сам Фенн. Арт-дилер и коллекционер спрятал сокровища, чтобы побудить людей к исследованию природы и дать надежду пострадавшим от финансового кризиса 2008 года.

Человек, который хотел сохранить анонимность, обнаружил сундук несколько дней назад. Этот факт подтвержден фотоснимком. Точное местонахождение клада не уточняется. Фенн лишь сказал, что более 10 лет он лежал “под звездами в пышной растительности Скалистых гор“.

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За кладом охотились сотни тысяч людей. Некоторые из них ради поисков бросали работу и тратили все сбережения. Как минимум четыре человека погибли, так и не найдя сокровищ.

“Я чувствую себя наполовину радостным, наполовину грустным, потому что погоня окончена. Я поздравляю тысячи людей, которые участвовали в поиске, и надеюсь, что их по-прежнему будут вдохновлять надежды других открытий“, - сказал Форрест Фенн.

Напомним, что в Северной Ирландии случайно нашли сказочный клад.