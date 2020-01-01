Народный депутат является владельцем 158 квартир: Декларация

Виктор Мялик также владеет 80 земельными участками, а члены его семьи имеют два дома и огромную дачу.

Народный депутат от группы “За будущее“ Виктор Мялик является владельцем 158 квартир. Соответствующие данные указаны в его декларации за 2019 год, опубликованной на сайте НАПК.

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Согласно документу, нардеп также владеет 80 земельными участками общей площадью почти 10 гектаров.

Квартиры Мялика находятся в Киево-Святошинском районе Киевской области. При этом членам его семьи принадлежат два жилых дома и дачный дом на 128 квадратных метров в Фастовском районе.

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Сам нардеп имеет два авто Lexus, а его жена владеет Mercedes-Benz и Porsche Cayenne. Кроме того, Мялик задекларировал примерно 177 миллионов гривен наличных.

Напомним, что назван самый богатый депутат Украины.