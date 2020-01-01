В течение прошлого месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%.

Названы продукты, больше всего подорожавшие в мае flickr.com

В течение мая 2020 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине по сравнению с апрелем выросли на 1,2%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Также, согласно сообщению, продуктовая инфляция по сравнению с маем 2019 года составила 2,7%.

По данным Госстата, больше всего в мае подорожали яйца - на 16,6%. Далее идут фрукты - 15,8%, а также овощи - 0,8%.

Названы продукты, больше всего подорожавшие в мае Госкомстат Украины

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Больше всего на протяжении предыдущего месяца подешевели мясо и мясопродукты - на 1,6%. Масло упало в цене на 1,0%, сахар - на 0,8%.

Напомним, что мировые цены на продукты упали до 17-месячного минимума.