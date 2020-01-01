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Шмыгаль рассказал, как новая программа с МВФ отразится на "коммуналке"

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В программе сотрудничества Украины с МВФ нет жестких требований относительно повышения коммунальных тарифов.
Шмыгаль рассказал, как новая программа с МВФ отразится на "коммуналке"
Шмыгаль рассказал, как новая программа с МВФ отразится на "коммуналке"
Скриншот

В новом отопитнельном сезоне коммунальные услуги для украинцев могут оказаться более дешевыми, чем в предыдущем. Об этом в эфире Украина 24 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Так, по словам главы правительства, в утвержденной программе сотрудничества с Международным валютным фондом нет жестких требований относительно повышения коммунальных тарифов в Украине.

“Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины“, - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер уточнил, что в Украине цены, заложенные в тарифах на электричество, газ и отопление, выше рыночных.

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“В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление“, - отметил Шмыгаль.

Напомним, что МВФ одобрил кредит Украине в размере пять миллиардов долларов. Первые 2,1 миллиарда долларов Киев получит уже в июне.

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Теги: Шмыгаль, коммуналка, тарифы
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