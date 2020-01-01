В Украине повысили социальные выплаты детям и пенсионерам: Подробности

Верховная Рада увеличила доплаты одиноким престарелым украинцам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

В Украине повысили социальные выплаты детям и пенсионерам flickr.com

Верховная Рада Украины увеличила размер социальных выплат определенным категориям населения. Об этом сообщается в Telegram-канале партии “Слуга народа“.

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Согласно сообщению, соцпомощь вырастет для пенсионеров и детей. Так, теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте более 80 лет составит 1100 гривен.

Также вырос размер помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью:

до 6 лет - до 6 226,5 грн;

от 6 до 18 лет - до 7 763 грн.

Кроме того, увеличились выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

до 6 лет - до 4 447,5 грн;

от 6 до 18 лет - до 5 545 грн.

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“Помимо этого, парламент предоставил одноразовую поворотную помощь малообеспеченным семьям на основе возврата через два года. Размер такой выплаты составляет почти 70 000 гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела“, - говорится в сообщении.

Напомним, что 8,4 миллиона украинцев получат проиндексированные пенсии.