В Минэкономики уверяют: при наличии подтверждающих документов абсолютно все предприятия могут рассчитывать на господдержку.

Более 117 тысяч украинцев уже получили помощь по частичной безработице depositphotos.com

По состоянию на 10 июня в Украине уже принято 11 тысяч 747 положительных решений о предоставлении помощи по частичной безработице. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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По информации ведомства, согласно принятым решениям помощь предоставлена для выплаты 117 тысячам 474 работникам. Также сообщается, что статистика получателей только за прошлую неделю выросла почти на 15 тысяч человек.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, при наличии подтверждающих документов абсолютно все предприятия, независимо от сферы деятельности и численности персонала, могут рассчитывать на государственную поддержку.

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“Например, такую ​​поддержку уже получило 8 крупных предприятий-производственников для выплаты зарплат около 10 тысячам работникам, им профинансировано 21,8 млн грн. С другой стороны, программой воспользовались и маленькие компании, например, небольшая туристическая фирма в Северодонецке, где работают только 2 человека“, - сказал чиновник.

Напомним, что для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕО.