Кабмин повысил пенсии родным героев Майдана

Сейчас максимальный размер таких пенсий ограничивается 10 тысячами гривен.

Кабинет министров Украины повысил доплаты к пенсиям нетрудоспособным родственникам героев Революции Достоинства. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщается на сайте украинского правительства.

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Согласно решению, Кабмин одобрил повышение размера доплат к пенсиям “в связи с утратой кормильца для нетрудоспособных членов семей лиц, погибших в результате массовых акций гражданского протеста в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года“.

В частности, правительство предлагает увеличить максимальный размер таких пенсий с 10 тысяч гривен до максимального размера пенсии, предусмотренной законом о пенсионном страховании. Кроме того, предлагается не учитывать доход таких лиц при определении размера доплаты.

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Согласно принятому Кабмином решению, на его реализацию из госбюджета будет необходимо ежегодно выделять 1,66 миллиона гривен.

Напомним, что бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, который также является известным активистом Революции Достоинства, признался, что его группа стреляла по милиционерам на Майдане.