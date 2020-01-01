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Тарифы на тепло и горячую воду будут снижены - Минрегион

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Предприятия теплокоммунэнерго должны снизить расходы на приобретение природного газа в действующих тарифах.
Тарифы на тепло и горячую воду будут снижены - Минрегион
Тарифы на тепло и горячую воду будут снижены - Минрегион
depositphotos.com

Предприятия теплоснабжения обязаны снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа. Соответствующее решение было принято в среду на заседании Кабмина, сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

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В частности, в ведомстве настаивают на необходимости пересмотра тарифов до начала нового отопительного сезона.

“Важно определить размер расходов на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80-85% в структуре тарифа. Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся“, - отмечают в министерстве.

Согласно сообщению, изменения позволят предприятиям теплокоммунэнерго планировать расходы на приобретение природного газа на уровне средней цены, сложившейся за прошлый отопительный сезон.

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“Для большинства предприятий ТКЭ появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне“, - говорится в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как новая программа с МВФ отразится на “коммуналке“.

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Теги: тарифы, тепло, горячая вода, Минрегион, природный газ
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