По словам премьера, основные колебания цен наблюдались в начале марта.

Шмыгаль рассказал, что происходит с ценами в Украине Скриншот

Ситуация с ценами в Украине на сегодняшний день стабилизировалась. Об этом во время пресс-конференции “100 дней правительства“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, инфляция в Украине с начала 2020 года составила 1,7%. При этом основные колебания цен наблюдались в начале марта.

“Цены на некоторые продукты, например, такие продукты массового потребления, как гречка, начинали расти. Мы запретили экспорт гречки, мы посмотрели, какие продукты сенситивные к этим паническим настроениям, и на сегодняшний день ситуацию с ценами мы мониторим практически в ежедневном режиме. Минэкономики мониторит, они стабилизированы“, - сказал Шмыгаль.

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Также, по словам премьер-министра, цены на жилищно-коммунальные услуги за 100 дней работы нового Кабмина не выросли.

“Наоборот было, и правительство работало над тем - и предыдущее, и наше - чтобы цены на энергоносители снижались, напрямую влияли на снижение тарифов на электроэнергию“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, что сегодня исполняется 100 дней Кабмину Шмыгаля.