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В Киеве меняются условия проезда для льготников - Кличко

Комментариев: 2
Услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из госбюджета не компенсируют.
В Киеве меняются условия проезда для льготников
В Киеве меняются условия проезда для льготников
facebook.com/Kyivpastrans

С 1 июля в Киеве меняются условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при регистрации электронного билета.

“Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека“, - уточнил Кличко.

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По словам столичного мэра, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны будут:

  • приобрести билет любым удобным способом
  • воспользоваться им в общественном транспорте
  • сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой
  • обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд

По словам Кличко, такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из госбюджета не компенсируют.

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Мэр Киева также уточнил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем смогут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.

Напомним, что в Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проезд.

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Теги: общественный транспорт, льготы, Киев, Кличко, плата за проезд
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Комментариев (2)
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Dimon-111    12.06.2020, 14:40
Оценка:  0
Dimon-111
зробили так, щоб ніхто не скористався - для компенсації потрібно зібрати всі білетики і йти в місцевий соцстрах. Я не уявляю хто через 1-2 білетика за 8 грн. буде тратити пів дня для оформлення компенсації
zadneprohodchik    12.06.2020, 14:27
Оценка:  0
zadneprohodchik
монетизируйте этот проезд и никаких льготников небудет, видимо педалик неплатит перевозчикам а те ноют
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