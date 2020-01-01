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Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты питания

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Больше всего прибавил в цене лук.
Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты питания
Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты питания
flickr.com

Среди продуктов питания в период с января по май 2020 года в Украине наиболее всего подорожал лук репчатый. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственного комитета статистики.

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Так, средняя цена на лук за 5 месяцев текущего года выросла на 92,7% - до 17,3 гривен за килограмм.

Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты питания
Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты питания
Госкомстат Украины

Также ощутимо подорожали гречка и яблоки. Килограмм крупы гречневой в январе-мае в среднем стоил 36,7 гривны, что на 32% больше по сравнению с декабрем 2019 года. Цена на яблоки поднялась на 58% - до 25,7 гривен за килограмм.

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В то же время яйца в январе-мае упали в цене на 10% - до 19,1 гривны за десяток. Филе куриное подешевело на 21% - до 80,8 гривен за килограмм.

Напомним, что мировые цены на продукты упали до 17-месячного минимума.
 

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Теги: цены на продукты, Госкомстат, инфляция
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