По словам Ольги Буславец, вопрос об увеличении нормы потребления газа необходимо вынести на общественное обсуждение.

Нормы потребления газа пока расти не будут - Минэнерго depositphotos.com

Нормы потребления газа для украинских домохозяйств без счетчиков в ближайшее время расти не будут. Об этом во время брифинга сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

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По ее словам, на сегодняшний день около 25% домохозяйств не имеют счетчиков, соответственно потребленный ими газ не учитывается.

“Это вопрос непростой, и его надо решать в комплексе, в частности - с учетом необходимости установить людям счетчики. Мы сняли с рассмотрения этот вопрос, потому что мы его видим пакетным решением“, - сообщила чиновница.

По словам Буславец, перед решением вопроса об увеличении нормы потребления газа необходимо вынести его на общественное рассмотрение.

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“Когда мы прокоммуницируем с обществом и оценим риски - мы начнем обсуждение и будем предлагать правительству рассмотреть предложения. Наша задача - снять все негативные ситуации, чтобы не было двойных стандартов. Но в ближайшее время повышения норм потребления газа не будет“, - сказала министр.

Напомним, что в начале июня в Минэнерго заявили о возможном повышения платы за газ путем повышения нормы потребления для пользователей без счетчиков.

