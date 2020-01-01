Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нормы потребления газа пока расти не будут - Минэнерго

Комментариев: 0
По словам Ольги Буславец, вопрос об увеличении нормы потребления газа необходимо вынести на общественное обсуждение.
Нормы потребления газа пока расти не будут - Минэнерго
Нормы потребления газа пока расти не будут - Минэнерго
depositphotos.com

Нормы потребления газа для украинских домохозяйств без счетчиков в ближайшее время расти не будут. Об этом во время брифинга сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Читай также: Украинцам изменили нормы потребления газа

По ее словам, на сегодняшний день около 25% домохозяйств не имеют счетчиков, соответственно потребленный ими газ не учитывается.

“Это вопрос непростой, и его надо решать в комплексе, в частности - с учетом необходимости установить людям счетчики. Мы сняли с рассмотрения этот вопрос, потому что мы его видим пакетным решением“, - сообщила чиновница.

По словам Буславец, перед решением вопроса об увеличении нормы потребления газа необходимо вынести его на общественное рассмотрение.

Читай также: Кабмин обвинили в завышении норм потребления газа

“Когда мы прокоммуницируем с обществом и оценим риски - мы начнем обсуждение и будем предлагать правительству рассмотреть предложения. Наша задача - снять все негативные ситуации, чтобы не было двойных стандартов. Но в ближайшее время повышения норм потребления газа не будет“, - сказала министр.

Напомним, что в начале июня в Минэнерго заявили о возможном повышения платы за газ путем повышения нормы потребления для пользователей без счетчиков.
 

Поделись:
Теги: нормы потребления газа, Минэнерго, коммунальные тарифы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь