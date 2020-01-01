Цена автогаза достигла 50% от цены бензина А-95

Последний раз такое соотношение цен было зафиксировано в конце ноября 2018 года.

Средняя цена автогаза в Украине впервые за полтора года достигла отметки 50% от цены бензина марки А-95. Об этом сообщили в “Консалтинговой группе А-95“, ссылаясь на данные мониторинга розничного рынка.

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“Последний раз такое соотношение цен было зафиксировано в конце ноября 2018 года. После этого в течение полутора лет цена газа не превышала отметку в 50% от стоимости бензина“, - говорится в сообщении.

Как известно, автогаз в рознице начал дорожать в начале прошлого месяца в связи с резким повышением спроса. До этого соотношение цены газа к бензину А-95 составляло около 37%.

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“Всего с начала мая по 12 июня средняя розничная цена газа выросла на 33% (на 2,75 грн/л) - с 8,22 до 10,97 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90 грн/л“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина обновила рекорд по импорту автогаза.