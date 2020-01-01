Прожиточный минимум в Украине 2020: Названа реальная стоимость

По словам министра соцполитики, сегодня прожиточный минимум - это уровень выживания, а не проживания.

Реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тысячи гривен. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, в Украине необходимо пересмотреть подходы к определению реального прожиточного минимума.

“Сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания. Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека“, - сказала министр.

По словам Лазебной, на данный момент выплаты, штрафы и надбавки привязаны к прожиточному минимуму, в связи с чем из-за низкого прожиточного минимума власти не могут эффективно управлять соцстандартами.

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“Поэтому совместно с профильным комитетом Верховной Рады работаем над тем, чтобы изменить методологию. Мы дискутируем, например, по формуле определения: будет ли он составлять 40% от средней заработной платы по стране, или будет определяться нормативно-структурным методом“, - добавила министр.

Как известно, в законе о госбюджете-2020 месячный прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 2 027 гривен, с 1 июля - 2 118 гривен, с 1 декабря - 2 189 гривен.

Напомним, что в Украине могут пересчитать прожиточный минимум.