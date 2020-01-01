Популярные зарубежные направления пока остаются для украинских туристов закрытыми.

Отпуск в коронавирус: куда поехать отдохнуть и сколько это будет стоить depositphotos.com

Несмотря на пандемию COVID-19, многие страны вплотную готовятся к туристическому сезону. Не отстают и украинские туроператоры, активно предлагая отдых на отечественных курортах. Чему же отдать предпочтение: внутреннему туризму или поездке за границу?

Читай также: Египет возобновляет международное авиасообщение

Отдых за рубежом

Болгария пока открыла границу только для туристов из стран ЕС и Шенгенской зоны, однако тамошние чиновники пообещали, что список будет дополняться. Ресторанам, музеям, и торговым центрам разрешили работать с соблюдением ограничений еще в мае. С 15 июня смогут открыться ночные клубы.

Греция разрешила въезд иностранцам 15 июня, однако в перечне стран, из которых будут пускать туристов, Украина пока также отсутствует. Чтобы привлечь отдыхающих, греческие власти даже пообещали покрыть все расходы заболевших коронавирусом во время отдыха.

Читай также: Испания откроет границы с 21 июня, без украинцев

Египет объявил об открытии турсезона, но пока только для внутреннего туризма. Международное авиасообщение страна откроет только с 1 июля. Кроме того, власти Египта заявили об ограничении возраста отдыхающих 48 годами.

В Италии возможности открытия турсезона будут отдельно рассматривать для разных регионов. Так, власти Сицилии объявили, что будут компенсировать туристам половину стоимости перелета и каждую третью ночь в отеле. Но это касается только туристов из стран ЕС. Не исключено, что отдых в Италии для наших граждан в этом году вообще окажется недосягаемым.

Читай также: Франция открывает границы для туристов

Турция откроет границы для туристов из Украины 1 июля. В аэропортах всем прибывшим будут проводить тесты на COVID-19. Местные чиновники также предупредили о социальной дистанции в 1,5 метра между местами в вестибюлях отеля, пляжными шезлонгами, в аэропортах и продовольственных очередях.

Хорватия окончательно открыла свои границы для граждан ЕС 15 июня. До въезда туристам необходимо заранее заполнить онлайн-анкету, указав в ней место проживания в Хорватии. Приезжающие не обязаны соблюдать карантин, если не контактировали с зараженными. Отелям, ресторанам и пляжам разрешено открываться с соблюдением правил безопасности.

Читай также: Названы безопасные страны для туризма в 2020 году

Цены в Украине

Железный Порт: от 200-400 грн за бюджетный номер с двумя отельными кроватями до 3 тыс. грн за номер класса “люкс“ с двумя спальнями.

Кинбурнская коса: от 450-650 грн за стандартный трехместный номер (хостел) до 3,2 тыс. за таунхаус с двумя спальнями.

Кириловка: базы отдыха - от 350 грн до 1,5 тыс. грн за двухместный номер; гостиницы от 350 грн до 2 тыс. грн. за двухместный номер.

Читай также: Россия открывает новые ж/д маршруты в Крым

Коблево: от 400 грн за двухместный номер эконом-класса до 3 тыс. грн за стандартный двуспальный номер.

Коса Пересыпь: от 1 тыс. грн в сутки за стандартный двухместный номер.

Затока: базы отдыха, пансионаты - от 300 грн до 1,5 тыс. грн за двухместный номер; мини-отели, отели - от 600 грн до 2 тыс. грн за двухместный номер.

Напомним, что ряд стран ЕС открыл границы для туристов.