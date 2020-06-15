В Украине может на 5% подорожать цифровая техника: Названа причина

Для выплату вознаграждения обладателям авторских прав импортеры техники должны будут включить в стоимость товара сбор за частное копирование.

В Украине может на 5% подорожать цифровая техника flickr.com

В Украине в 2020 году почти на 5% могут подорожать смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и офисная бумага. Об этом сообщается в материале Економической правды.

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Так, после принятия закона об управлении имущественными правами правообладателей и решений Минэкономики начнет работать сбор за частное копирование.

Согласно логике авторов новации, каждый владелец смартфона или телевизора загружает на устройство музыку, фильмы и электронные книги и бесплатно их потребляет. Из-за этого авторы контента недополучают прибыль.

Для предоставления правообладателям вознаграждения импортеры техники должны включить в стоимость товара сбор за частное копирование и выплачивать его организации коллективного управления, которая будет выплачивать вознаграждение авторам.

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Между тем в Европейской бизнес-ассоциации считают, что подобный сбор является пережитком прошлого. Там также предупреждают, что предложенные тарифы сбора приведут к подорожанию легальной техники и материальных носителей.

Тем временем в Украинском музывальном альянсе предлагают увелтичить размер сбора в 3-4 раза и утверждают: система подобных отчислений существует в большинстве стран мира. А поскольку в Украине действовали самые низкие в мире тарифы, правообладатели в сфере музыки и кино стремятся привести тарифы к среднемировым.

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В свою очередь во Всеукраинском агентстве авторских прав заявляют, что тарифы по вознаграждению авторам были рассчитаны на основании исследования рынка и отчетов международных организаций.

Пока же переговоры о размере тарифов приостановлены до завершения карантина по просьбе Европейской бизнес-ассоциации. Таким образом, сборы с импортной техники и бумаги в Украине пока не введены.

Напомним, что в Украине прогнозируют рост цен на гаджеты и бытовую технику.