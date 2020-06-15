Комитет избирателей: Более половины фракции "Слуга народа" - миллионеры
153 народных депутата фракции “Слуга народа“ являются миллионерами. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на данные деклараций нардепов монобольшинства.
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Так, согласно декларациям за 2019 год, среди ТОП-10 самых богатых депутатов фракции “Слуга народа“ оказались:
- Олег Воронько - 123 млн грн;
- Александр Сова - 79 млн. грн;
- Андрей Герус - 38 млн. грн;
- Роман Мулик - 24 млн. грн;
- Остап Шипайло - 22 млн. грн;
- Руслан Горбенко - 22 млн. грн;
- Александр Трухин - 21 млн. грн;
- Давид Арахамия - 21 млн. грн;
- Гео Лерос - 20 млн. грн;
- Артем Культенко - 19 млн грн.
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Меньше всего средств среди депутатов “Слуги Народа“ задекларировали:
- Сергей Колебошин - 75 тыс. грн;
- Елизавета Богуцкая - 66 тыс. грн;
- Орест Саламаха - 62 тыс. грн;
- Юлия Овчинникова - 55 тыс. грн;
- Анатолий Драбовский - 16 тыс. грн.
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По подсчетам КИУ, в общей сложности 247 народных депутатов “Слуги Народа“ задекларировали 1,1 млрд грн. Из них 90% средств - наличные.
“При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент“, - уточнили в КИУ.
Напомним, что названы “самые бедные” депутаты Рады.
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