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Комитет избирателей: Более половины фракции "Слуга народа" - миллионеры

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В общей сложности 247 народных депутатов монобольшинства задекларировали 1,1 млрд грн.
Комитет избирателей: Более половины фракции "Слуга народа" - миллионеры
Комитет избирателей: Более половины фракции "Слуга народа" - миллионеры
facebook.com/sluganarodu.official/

153 народных депутата фракции “Слуга народа“ являются миллионерами. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на данные деклараций нардепов монобольшинства.

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Так, согласно декларациям за 2019 год, среди ТОП-10 самых богатых депутатов фракции “Слуга народа“ оказались:

  • Олег Воронько - 123 млн грн;
  • Александр Сова - 79 млн. грн;
  • Андрей Герус - 38 млн. грн;
  • Роман Мулик - 24 млн. грн;
  • Остап Шипайло - 22 млн. грн;
  • Руслан Горбенко - 22 млн. грн;
  • Александр Трухин - 21 млн. грн;
  • Давид Арахамия - 21 млн. грн;
  • Гео Лерос - 20 млн. грн;
  • Артем Культенко - 19 млн грн.

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Меньше всего средств среди депутатов “Слуги Народа“ задекларировали:

  • Сергей Колебошин - 75 тыс. грн;
  • Елизавета Богуцкая - 66 тыс. грн;
  • Орест Саламаха - 62 тыс. грн;
  • Юлия Овчинникова - 55 тыс. грн;
  • Анатолий Драбовский - 16 тыс. грн.

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По подсчетам КИУ, в общей сложности 247 народных депутатов “Слуги Народа“ задекларировали 1,1 млрд грн. Из них 90% средств - наличные.

“При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент“, - уточнили в КИУ.

Напомним, что названы “самые бедные” депутаты Рады.

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Теги: Слуга народа, декларации, Комитет избирателей
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
МаксимУм    15.06.2020, 19:08
Оценка:  0
МаксимУм
У всех вместе меньше чем у пэдро? Для кого говновброс?
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