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В Кабмине обещают существенно поднять украинцам "минималку"

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Министр соцполитики уверена: минимальная зарплата во втором полугодии вырастет более чем на полтысячи гривен.
В Кабмине обещают существенно поднять украинцам "минималку"
В Кабмине обещают существенно поднять украинцам "минималку"
facebook.com/marina.lazebna

Во втором полугодии 2020 года минимальная зарплата в Украине будет повышена более чем на 500 гривен. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, на данный момент Министерство финансов и Минэкономики проводят расчеты, какой должна быть “минималка“ в Украине.

“То, что она вырастет не на 500 гривен, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну“, - сказала Лазебная.

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Как известно, в государственном бюджете на 2020 год минимальная заработная плата в Украине предусмотрена на уровне 4 723 гривен в месячном размере и 28,31 гривны в почасовом размере.

Напомним, что стала известна разница в размерах “минималки“ в странах Европейского Союза и Украины.

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Теги: минимальная зарплата, Лазебная, социальные стандарты
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tamarakoren    16.06.2020, 10:47
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