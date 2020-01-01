Финучреждения обязаны предупреждать клиентов об изменениях тарифов не менее чем за 30 дней.

Банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой: Что делать depositphotos.com

Банк обязан предупреждать своих клиентов об изменениях тарифов за пользование картой не менее чем за 30 дней до даты введения новых тарифов. Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины.

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Согласно разъяснению, в противном случае финансовое учреждение нарушает права своих клиентов.

“Банк может предупредить клиентов с помощью любого канала связи (сообщением в мессенджере, мобильном приложении, телефонным звонком и т.п.) или разместить соответствующую информацию на своем вебсайте“, - сообщают в НБУ.

Если же банк изменил тарифы без предупреждения, в регуляторе рекомендуют сначала прислать письменную жалобу на имя руководства финучреждения и дождаться официального ответа. Если банк не отвечает или пытается “обойти“ приводимые аргументы - следует обращаться в НБУ.

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“Специалисты НБУ обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию. Практика показывает, что после обращений Национального банка Украины банки соглашаются отложить повышение тарифов и вернуть списанную комиссию, если клиенты не были проинформированы за 30 дней до повышения банком тарифов“, - говорится в разъяснении регулятора.

Напомним, что в Запорожье разоблачили группу интернет-мошенников, которые работали под видом call-центров и воровали деньги из банковских карточек украинцев.