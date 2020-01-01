Депутаты надеются помочь предпринимателям минимизировать потери и после окончания карантина вернуться к нормальной работе.

Рада запретила штрафовать за просроченные кредиты на время карантина facebook.com/sluganarodu.official/

Верховная Рада Украины запретила начисление штрафных санкций по кредитам в период действия карантина. За соответствующие изменения в Хозяйственный кодекс Украины (законопроект № 3297) проголосовали 344 народных депутата, сообщается в Telegram-канале партии Слуга народа.

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Документом, в частности, предлагается запретить неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам, допущенные в период действия карантина и в 30-дневный период после его окончания.

“Бизнес оказался в очень затруднительной ситуации, а потому государство делает все, чтобы поддержать его. Мы должны помочь предпринимателям пережить этот период, максимально минимизировать потери и после окончания карантина вернуться к нормальной работе“, - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, новым законопроектом нардепы планируют запретить накладывать штрафные санкции на предпринимателей, которые не могут оплачивать кредиты в период карантина.

Напомним, что бизнесу уже выдали “доступных кредитов“ почти на полмиллиарда гривен.