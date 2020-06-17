В общей сложности на выплату июньских пенсий выделено почти 25 миллиардов гривен.

Украинцам профинансировали почти две трети пенсий за июнь flickr.com

По состоянию на 16 июня Пенсионный фонд Украины профинансировал выплату пенсий за июнь 2020 года на 63,9%. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

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Согласно сообщению, в общей сложности на выплату пенсий в июне было выделено 24,8 млрд грн финансирования. Из этой суммы 1,6 млрд грн уже выплачено.

“Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке“, - уточнили в Пенсионном фонде.

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Как известно, с 1 января 2020 года минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров увеличился до 1889,2 грн.

Напомним, что пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц.