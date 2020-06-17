Украинцам профинансировали почти две трети пенсий за июнь
По состоянию на 16 июня Пенсионный фонд Украины профинансировал выплату пенсий за июнь 2020 года на 63,9%. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.
Читай также: Шмыгаль рассказал, когда может быть введена накопительная пенсионная система
Согласно сообщению, в общей сложности на выплату пенсий в июне было выделено 24,8 млрд грн финансирования. Из этой суммы 1,6 млрд грн уже выплачено.
“Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке“, - уточнили в Пенсионном фонде.
Читай также: Кабмин повысил пенсии родным героев Майдана
Как известно, с 1 января 2020 года минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров увеличился до 1889,2 грн.
Напомним, что пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц.
Полная версия правил