Украинским таможенникам доплатят 50% з/п из "антикоронавирусного" фонда

Надбавки будут выплачены на время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Кабмин добавил должностных лиц Государственной таможенной службы в перечень профессий, представителям которых положена доплата к зарплате на срок действия карантина. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

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Согласно пояснительной записке к постановлению, его принятие не требует увеличения расходов из госбюджета, поскольку надбавки будут выплачены за счет Спецфонда по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается в документе, надбавки до 50% к окладу на время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены будут выплачены “работникам, которые в процессе выполнения своих обязанностей имеют непосредственный контакт с населением, пропорционально отработанному времени в указанных условиях“.

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Такие доплаты установлены для военнослужащих Нацгвардии и Госпогранслужбы, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейских, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с COVID-19.