Участникам пробного ВНО вернут деньги - решение Кабмина

В Минобразования опровергли информацию о возможной отмене ВНО-2020.

Средства, уплаченные за предоставление услуги по проведению пробного ВНО в 2020 году, будут возвращены его участникам. Соответствующее постановление на своем заседании в среду принял Кабинет министров Украины.

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По словам и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, выплата средств участникам пробного ВНО состоится в ближайшее время и будет осуществляться через отделения ПриватБанка.

“Участники пробного ВНО получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств на карту. Тем, у кого нет карты, сообщение будет о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении ПриватБанка, - уточнила чиновница.

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Кроме того, она опровергла информацию о намерениях власти отменить внешнее независимое оценивание в этом году.

“Медиа распространяют ложную информацию о том, что в Верховную Раду внесен законопроект об отмене ВНО. Хочу уточнить, что законопроект не отменяет ВНО, как пишут СМИ, он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме ВНО“, - пояснила Мандзий.

Напомним, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе, проведенной в онлайн-формате 15 июня, прошли более 100 тысяч абитуриентов.