Цены на сжиженный газ для украинцев будут определять по-новому: Детали
Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.
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Согласно решению Кабмина, теперь в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.
Окончательная цена для потребителя должна включать налог на добавленную стоимость, тариф на транспортировку и распределение газа, а также торговую надбавку поставщика газа со спецобязательствами.
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Решением также усовершенствуется работа аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа. Теперь орган будет включать пять представителей Минэнерго, а персональный состав будет утверждаться приказом ведомства.
“Нововведение даст возможность устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения“, - говорится в сообщении.
Напомним, что Кабмин одобрил поставки сжиженного газа из США.
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