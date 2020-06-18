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Цены на сжиженный газ для украинцев будут определять по-новому: Детали

Комментариев: 3
Окончательная цена для потребителя будет включать НДС, тариф на транспортировку и распределение газа и торговую надбавку.
Цены на сжиженный газ для украинцев будут определять по-новому
Цены на сжиженный газ для украинцев будут определять по-новому
depositphotos.com

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

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Согласно решению Кабмина, теперь в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.

Окончательная цена для потребителя должна включать налог на добавленную стоимость, тариф на транспортировку и распределение газа, а также торговую надбавку поставщика газа со спецобязательствами.

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Решением также усовершенствуется работа аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа. Теперь орган будет включать пять представителей Минэнерго, а персональный состав будет утверждаться приказом ведомства.

“Нововведение даст возможность устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Кабмин одобрил поставки сжиженного газа из США.

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Теги: сжиженный газ, Кабмин, цены на газ
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Комментариев (3)
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dimasvetik    18.06.2020, 12:52
Оценка:  0
dimasvetik
думаю, скоро автогаз в цене скоро взлетит вверх
Путин-Xyйло    18.06.2020, 12:21
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
фСь0 для иЗе?бирателя и не только
гость  (аноним)  18.06.2020, 12:11
Оценка:  +1
гость
и так за транспортировку отдельно платим... зе блядские клоуны
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