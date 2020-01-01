Наиболее популярными оказались Toyota, Renault и Kia.

Украинцы в мае потратили на новые авто $180 млн - СМИ depositphotos.com

В Украине в мае 2020 года было зарегистрировано почти 5,9 тыс. новых автомобилей. Средняя стоимость каждого составила приблизительно $30 тыс., сообщает UBR.

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Согласно сообщению, суммарно украинцы в мае потратили на приобретение авто $180 млн. В региональном разрезе лидером стал Киев - в столице продано 2,2 тыс. новых автомобилей общей стоимостью $75 млн.

Также, по информации портала, наиболее популярной среди украинцев стала продукция Toyota - 1 тыс. автомобилей. В ТОР-3 также попали Renault (850 регистраций) и Kia (670 регистраций).

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Более половины украинских покупателей останавливали свой выбор на авто стоимостью от $17 тыс. до $35 тыс. Цена почти четверти новых автомобилей составляла более $35 тыс. Треть машин, купленных в мае, были оснащены дизельными двигателями.

Отмечается также, что среди купленных в мае авто есть и премиум-бренды - 18 Mercedes-Benz G-Class, два Porsche 911 и по одному Bentley Flying Spur и Bentley Continental GT.

Напомним, что регистрация нового авто в Украине станет доступной прямо в салоне.