Соответствующий законопроект приняла за основу Верховная Рада.

Размер алиментов в Украине предлагают пересчитывать каждый год depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона № 3112, которым предлагается проводить индексацию размера алиментов в твердой денежной сумме. За такое решение проголосовали 274 народных депутата.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является улучшение материального положения лиц, которым положены алименты.

“Ежегодное исчисление исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и дальнейшее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, предоставляет возможность оперативно, во внесудебном порядке, хотя бы частично возмещать лицу средства на удорожание потребительских товаров и услуг“, - говорится в документе.

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Также указывается, что задачами принятия законопроекта являются устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Напомним, что должник по алиментам пытался подкупить пограничницу в Краковце.