Количество безработных в Украине за год выросло на 76% - Служба занятости

Число официально зарегистрированных безработных украинцев перевалило за полмиллиона.

Количество безработных в Украине за год выросло на 76% depositphotos.com

По состоянию на 12 июня количество официальных безработных в Украине составляло 516 тысяч, что на 76% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

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В ведомстве также сообщили, что с начала действия карантина (с 12 марта по 11 июня 2020 года) было зарегистрировано 285 тысяч безработных, что почти вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

“Несмотря на ограничительные меры, с начала действия карантина Государственной службой занятости трудоустроено 143 тысячи граждан, из них 94 тысячи имели статус безработного“, - сообщили в ведомстве.

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Там также отметили, что на 12 июня 2020 года в базе данных Госслужбы занятости насчитывалось 53 тысячи вакансий, что на 40% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Напомним, что в Минэкономики озвучили сумму выплаченной помощи по безработице.