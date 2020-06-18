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Количество безработных в Украине за год выросло на 76% - Служба занятости

Комментариев: 3
Число официально зарегистрированных безработных украинцев перевалило за полмиллиона.
Количество безработных в Украине за год выросло на 76%
Количество безработных в Украине за год выросло на 76%
depositphotos.com

По состоянию на 12 июня количество официальных безработных в Украине составляло 516 тысяч, что на 76% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

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В ведомстве также сообщили, что с начала действия карантина (с 12 марта по 11 июня 2020 года) было зарегистрировано 285 тысяч безработных, что почти вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

“Несмотря на ограничительные меры, с начала действия карантина Государственной службой занятости трудоустроено 143 тысячи граждан, из них 94 тысячи имели статус безработного“, - сообщили в ведомстве.

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Там также отметили, что на 12 июня 2020 года в базе данных Госслужбы занятости насчитывалось 53 тысячи вакансий, что на 40% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Напомним, что в Минэкономики озвучили сумму выплаченной помощи по безработице.

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Теги: безработица, служба занятости, вакансии
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Комментариев (3)
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ЗлийЗохан    18.06.2020, 19:10
Оценка:  -22
ЗлийЗохан
Это заниженная цифра.Статус безработного дают далеко не всем.Если получаешь хоть какую-нибудь соцвыплату(даже самую мизерную)-статус безработного тебе не положен,если тебе более 35 лет,а официального рабочего стажа нет совсем-статус безработного тебе не положен...
гость  (аноним)  18.06.2020, 18:41
Оценка:  0
гость
Это только те, кто официально стоит на бирже. А кто своими силами ищет работу...
СумноЗаУкраїну    18.06.2020, 18:29
Оценка:  -21
СумноЗаУкраїну
А разве может быть иначе?Это ещё не предел.Работы почти нет,а где есть-условия работы рабские,а зарплата низкая.Границы закрыты и когда откроются,неизвестно.Так что в этом году лучше в материальном плане подавляющему большинству точно не будет.
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