Украинцам хотят увеличить пеню за долги по "коммуналке": Подробности

Штрафы за неуплату коммунальных услуг могут достичь 50% от суммы непогашенной задолженности.

Штрафы за долги по оплате коммунальных услуг в Украине могут увеличиться. Соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает ТСН.ua.

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Согласно пояснительной записке к документу, задолженность населения за “коммуналку“ уже превысили 63 млрд грн. Авторы законопроекта утверждают, что долги дестабилизируют работу поставщиков, которые не могут своевременно рассчитываться за энергоносители, выплачивать зарплату работникам, оплачивать налоги. Это, в свою очередь, отражается на качестве услуг.

Для решения проблемы проектом закона предлагается, в частности, провести обязательную реструктуризацию непогашенной задолженности на 5 лет, а также увеличить штрафы за неуплату коммунальных услуг до 20-50% от суммы непогашенной задолженности.

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Кроме того, по словам юристов, украинцев могут ограничить в правах.

“Этот законопроект предполагает, что вам могут временно запретить выезд за границу, а также ограничить право управления автомобилем, пока полностью не рассчитаетесь за коммунальные долги“, - говорит адвокат Лаврентий Царук.

В то же время, согласно новому законопроекту, “выбивать“ долги будет сам поставщик и только через исполнительную службу или суд.

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“Поставщик услуг, заключивший договор с собственником жилищного фонда. может сегодня включить эту долговую схему коллекторам“, - говорит председатель комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Юристы также отмечают важность возможности реструктуризации долгов за коммунальные услуги.

“Поставщик услуг не будет иметь права отказать. Этим надо будет пользоваться, а иначе придется платить пеню за долги, и “выбивать“ их из вас будет исполнительная служба и суд“, - говорит Лаврентий Царук.

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По словам экспертов, на какие части разбивать долг и за какое время его надо будет выплатить, потребитель сможет договориться с поставщиком. Это законный способ избежать пени.

Напомним, что Верховная Рада запретила начислять украинцам пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг на период карантина, а также в течение 30 дней со дня его отмены.