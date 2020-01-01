Больше половины опрошенных выступают за отмену акцизного налога на импорт б/у автомобилей.

Больше 80% украинцев считают, что авто должно быть в каждой семье - опрос depositphotos.com

Более 82% украинцев полностью или частично согласны, что автомобиль должен быть доступным каждой семье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Согласно данным исследования, 54% опрошенных выступают за отмену акцизного налога и возрастного коэффициента на импорт подержанных авто в Украину. При этом только 22,7% хотят оставить действующие ставки.

Основными преимуществами от снижения цен на автомобили в Украине респонденты назвали следующие:

авто позволяет найти работу, которой нет поблизости от дома (например, в селе) - 76.2%;

авто позволяет меньше времени проводить в общественном транспорте - 72.3%;

людям в Украине нужно больше путешествовать, ездить в гости, на природу и т.п. - 72.2%.

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Опрос проведен в мае 2020 года. Проведено 2000 телефонных интервью с совершеннолетними жителями Украины, кроме Крыма и ОРДЛО. Погрешность выборки не превышает 2.4%.

Напомним, что украинцы в мае потратили на новые авто $180 млн.